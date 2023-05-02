На первого чемпиона мира по шахматам из Китая надели казахский чапан

Фото: inbusiness.kz

В Астане прошла официальная церемония закрытия матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам между Дином Лижэнем и Яном Непомнящим, увенчавшейся победой китайского гроссмейстера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В понедельник, 1 мая, в Астане прошла церемония закрытия матча, на котором новоиспеченный чемпион мира был официально коронован.

Впрочем, коронация чемпионов мира по шахматам – это давно уже метафора: обладатели шахматной короны примеряют на себя лавровый венок. А в довесок к нему получают кубки или статуэтки, причем в последние годы разные. Лижэнь стал обладателем серебряного трофея с синими камнями, весом в четыре с половиной килограмма. Статуэтка создана по уникальному дизайну, который отсылает к монументу Байтерек – символу Астаны, где и проходил чемпионский матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Предыдущий 16-й чемпион мира, Магнус Карлсен, который владел титулом с 2013-го года, получал в качестве аналога короны чашу с четырьмя конями в основании, три кубка различной высоты и – в 2021-м – статуэтку из серебра, так что у Лижэня теперь имеется трофей, аналога которого нет ни у одного предыдущего чемпиона мира. Ну, и, разумеется, новоиспеченный чемпион получил 1,1 миллиона евро призовых.

Отметим, что Лижэню на пути к шахматной короне с прошлого года сопутствовала удача: изначально он не должен был играть он не должен был играть в мадридском турнире претендентов-2022, но попал туда после дисквалификации россиянина Сергея Карякина. Там он занял второе место после Яна Непомнящего (две их очные встречи на том турнире завершились в пользу россиянина, который в первом очном матче победил, а второй свел вничью) – и получил право на участие за звание чемпиона мира только потому, что 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался от защиты титула. Титул после этого стал вакантным – и было решено, что в Астане за него в 2023-м сразятся гроссмейстеры, занявшие в претендентском турнире два первых места, то есть Непомнящий и Лижэнь.

Теперь российский шахматист автоматически становится первым участником турнира претендентов-2024, который пройдет в Торонто, а Лижэнь будет ждать нового претендента на новый Матч через два года (разумеется, если китайский гроссмейстер не пойдет по стопам предшественника из Норвегии и не сложит полномочия досрочно). Любопытно, что Карлсен одним из первых поздравил Лижэня с победой в столице Казахстана, при этом норвежец сложил с себя далеко не все титулы: в декабре прошлого года он стал чемпионом мира по блицу и рапиду в Алматы – и остается действующим победителем этого шахматного сегмента.

Напомним, призовой фонд матча составляет два миллиона евро, в итоге 60 процентов из них забирает победитель, остальные 40 — занявший второе место Непомнящий.

По итогам основной части матча Дин Лижэнь и Ян Непомнящий набрали равное количество очков, поэтому судьба шахматной короны решилась на тай-брейке.

Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м по счёту чемпионом мира по шахматам.