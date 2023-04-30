Новым шахматным королём мира стал китаец Дин Лижэнь

Фото: ФИДЕ

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал победу над россияниом Яном Непомнящим в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Противостояние двух сильнейших стратегов планеты завершилось в четвёртой партии тай-брейка в Астане. Непомнящий играл белыми фигурами, Лижень — чёрными. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке составил 2,5-1,5 в пользу китайского гроссмейстера.

По итогам основной части матча Дин Лижэнь и Ян Непомнящий набрали равное количество очков, поэтому судьба шахматной короны решилась на тай-брейке.

Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м по счёту чемпионом мира по шахматам.

"Казахстан и Астана сегодня в топе мировых новостей. Мы навсегда вошли в историю мировых шахмат, и это уже заслуга и Президента, поддержавшем идею проведения чемпионата мира в столице нашей страны, и Казахстанской Федерации шахмат, и всех вас — любителей шахмат, кто болел за претендентов и участников других идущих параллельно турниров, следил за событиями, лайкал, комментировал, поддерживал наши страницы во Всемирной сети. Поздравляем вас — праздник шахмат в Астане состоялся!", — отметили в Казахстанской федерации шахмат.

Напомним, призовой фонд матча составляет два миллиона евро, в итоге 60 процентов из них забирает победитель, остальные 40 — занявший второе место Непомнящий.