На многомилионные убытки из-за земельных исков госоргана пожаловались фермеры Акмолинской области

Акмолинские фермеры жалуются на бюрократию и превышение полномочий со стороны некоторых госорганов в области охраны и контроля за использованием земель. За последние два года исков в суд о признании договоров аренды на земельный участок подано около 180. В Региональной палате предпринимателей такое положение дел назвали погоней за показателями. Как итог – землепользователи вынуждены сворачивать бизнес, нести огромные убытки, распускать наёмных сотрудников, а в регионе снижаются показатели по животноводству и поступления налогов. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все стороны.

"Меня загнали в кабалу"

Предприниматель Бауржан Акылбеков всю силу бюрократической машины испытал на себе. В 2020 году он участвовал в конкурсе по выдаче земли сельскохозяйственного назначения в селе Оразак Целиноградского района.

"По условиям конкурса я предоставил свой бизнес-план по постройке откормочной базы на 200 голов длиной 100 и шириной 13 метров и рядом дома животновода (10х10). Также подразумевалось освоение и улучшение сельхозземли как пастбища для скота, создание рабочих мест для жителей аулов Оразак, Бирлик, Сабынды. Мой проект прошёл, получил высокие баллы, и я, радостный, засучив рукава приступил к работе", – рассказывает Акылбеков.

По плану предполагалось, что за год, до конца 2021-го, предприниматель освоит землю и введёт объекты в эксплуатацию. Всё было сделано в срок: построена база, посажены кормовые травы. Но беда пришла, как говорится, откуда не ждали.

"В 2021 году ко мне наведались люди со словами, мол, почему вы выиграли, вы отношения к селу не имеете (предприниматель живёт в столице – прим. авт.). Там человек 30-40 собралось. Я ответил, что был конкурс, участвовал, честно выиграл. Предложил остановить на этом этапе строительство и вместе сходить в акимат, чтобы урегулировать вопрос в законном порядке. Так и сделали, в акимате предоставили все конкурсные документы, мне там было сказано: землю вы получили законно, работайте. Проигравшие, если хотят, могут оспорить конкурс. Я с осадком на душе продолжил работу, но уже в июле департамент по управлению земельными ресурсами Акмолинской области учинил проверку на предмет законности выдачи земли, работаю ли я по графику или отстаю. Два месяца проверяли, осенью завершили проверку. Акт у меня есть, дескать, всё хорошо, к моей сельскохозяйственно-предпринимательской корпорации претензий нет, работаю по закону", – продолжил собеседник.

Фермер продолжил работу по намеченному графику – вкладывал средства, оформил технику в лизинг. Но в 2022 году департамент по управлению земельными ресурсами провёл повторную проверку.

"Я как человек, который ничего противоправного не делал и верит в закон, стал ждать окончания проверки. Проверка опять была летом, осенью я снова получил акт сверки – сказали: работайте дальше, всё законно. Но я уже, если честно, начал сомневаться в акимате, законности конкурса, во всех и вся. Завёл блог, стал обмениваться информацией с ближним и дальним зарубежьем. Подобных парадоксальных историй ни у кого не было", – говорит Бауржан Акылбеков.

В феврале 2023-го он получил смс с приглашением в Специализированный межрайонный экономический суд. Иск департамента по управлению земельными ресурсами суд удовлетворил – земельный участок нужно вернуть в собственность государства.

"Акимат в лице отдела земельных отношений сначала говорил, что всё законно, а по окончании суда резко меняет позицию и извиняется, мол, допустили процедурные ошибки. Непонятна мне и позиция ДУЗР, который провёл две проверки и вроде как нарушений не находил. Легче было остановиться в начале пути, а теперь, когда я вложил в этот проект более 200 миллионов тенге, оказался загнан в финансовую кабалу. Меня рубят под корень", – сетует предприниматель.

"Эту землю забирают, а взамен не дают"

За три года, имея на руках все разрешительные документы, он построил животноводческую базу и дом. С февраля по декабрь прошлого года фермер прошёл все уровни судов вплоть до верховного. Окончательный вердикт: земля должна вернуться в госфонд.

Прокомментировать ситуацию корреспондент попросил руководителя областного департамента по управлению земельными ресурсами Ергали Шорина.

"Там, когда предоставляли документы на конкурс, состав земельной комиссии не соответствовал, были нарушения требований статьи 43-1 Земельного кодекса (в ней оговариваются особенности предоставления земельных участков, находящихся в госсобственности, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства – прим. авт.). Должно быть нечётное число в составе земельной комиссии, было менее положенного общественников, плюс отсутствие землеустроительного проекта. Не просто там одно какое-то мелкое несоответствие было. Но что имеем, то имеем. Мы подали иск в суд, во всех инстанциях вплоть до кассации, наше решение осталось в силе", – отметил руководитель ведомства.

Он также прокомментировал в части понесённых фермером финансовых расходов.

"Вы говорите, вот он понёс затраты, но при этом предприниматель не теряет право на приобретение другого земельного участка или даже может участвовать снова, если данный участок опять будет выставляться на конкурс. Более того, он имеет не просто право, а приоритетное право", – подчеркнул Ергали Шорин.

Так как предприниматель понёс убытки, акимат должен выделить ему землю в рамках статьи 52 Земельного кодекса Казахстана.

"2024 год начался с моих прошений о выделении земли. Последняя инстанция – медиация. Земельный участок должны были выделить до 25 апреля, но вот уже конец месяца, а реакции нет. Акимат игнорирует, я в полном смятении", – признался бизнесмен.

Отчаявшийся фермер обратился к общественникам. По словам эксперта филиала РОО "Әділдік жолы" Самиры Тайтеновой, с начала года Бауржан Акылбеков получил уже пять необоснованных отказов в предоставлении земельного участка.

"Причины разные: не было кворума, не была организована сама комиссия, хотя это не его вина. Последний отказ совсем абсурдный – когда пять человек проголосовали за выделение земли, а пять против, и слово председательствовавшего должно играть решающую роль, судья принимает решение об отказе СПК. На сегодня в рамках нашего обращения департамент по делам госслужбы вынес представление в отношении должностных лиц Целиноградского района, в том числе акима района, о необоснованности отказов. И о том, что просматривается воспрепятствование предпринимательской деятельности. В этой связи в рамках сопровождения Палатой предпринимателей инициирован иск в отношении отдела земельных отношений о необоснованных отказах и предоставлении земучастка под обслуживание животноводческой базы этой компании. Все подтверждающие документы у нас есть", – прокомментировала Самира Омирбаевна.

Рекордсмены по судебным тяжбам

Всего в Акмолинской области возврату подлежит 200 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения, на сегодня возвращено около 28 тысяч га, то есть 14 процентов. На рассмотрении в суде находятся 28 исков департамента, общая площадь сельхозземель по ним составляет 222,8 тысяч гектаров.

Вместе с тем, по данным Региональной Палаты предпринимателей, Акмолинская область – рекордсмен по искам о признании договоров аренды на земельные участки недействительными. За последние два года их подано 178, львиную долю (93 процента) суды удовлетворили. В основном, такие иски инициируются из-за нарушения статьи 48 Земкодекса (выдача земли вне аукциона/конкурса).

Заместитель директора Палаты Расул Сыздыков считает, что признание договоров об аренде земельных участков недействительными наносит серьёзный ущерб экономике Акмолинской области. А фермеры, инвестировавшие в агропромышленный бизнес, несут многомиллиардные затраты.

"Предприниматели, у кого изымают земельные участки, вынуждены закрывать производство, увольнять работников. Снижаются показатели по животноводству в регионе, вместо отечественного производства увеличивается импорт, уменьшаются налоговые поступления в бюджет. Всё это в конечном итоге сказывается и на социальной обстановке", – отметил Сыздыков.

Проблему неоднократно обсуждали на площадке Палаты. Список проектов, столкнувшихся с такой ситуацией, когда землю в аренду сначала выдали, а потом запретили пользоваться ими, в Акмолинской области довольно-таки длинный. Так, к примеру, предприниматель в Бурабайском районе на 2,7 га построил теплицу по выращиванию огурцов, помидоров, грибов и клубники. Он провёл систему водоснабжения, обустроил склады для хранения и помещения для переработки овощей и ягод, Вложено 70 миллионов тенге, создано 30 рабочих мест для местных сельских жителей.

В Коргалжынском районе у агрария изымают 4,5 га, его проект – по растениеводству. Он уже закупил сельхозтехнику на 900 миллионов (лизинговые, кредитные и собственные средства). Общий объём инвестиций составил 1,5 миллирадв тенге, работу получили 20 сельчан.

Фермер в районе Биржан сал инвестировал в животноводческое хозяйство более 110 миллионов – купил базу, откормплощадки, сельхозтехнику и, разумеется, скот – 1,7 тысяч голов лошадей. Площадь изымаемого участка составила 15 тысяч гектаров.

Таким образом, в большинстве случаев фермеры, доверившись государству, закупили по льготным программам элитный скот. За эти годы он уже дал приплод, что, в свою очередь, потребовало расширить площади.

В "Атамекен" отмечают, что департамент по управлению земельными ресурсами выходит за рамки своих полномочий, в итоге страдают добросовестные землепользователи. Ведь ответчиками в суде в такой категории исков выступают районные акиматы, но по факту весь ущерб тяжким бременем ложится на фермеров.

"Теперь нарушений почти нет"

В свою очередь, в ДУЗР отметили, что иные аграрии тоже не лыком шиты.

"Бывает, маленькое крестьянское хозяйство участвовало в конкурсе, получило надел незаконно. Владелец прекрасно знает, что земельный участок станет предметом иска. И что же он делает? Входит с этим спорным участком в уставной фонд какого-нибудь, допустим, ТОО. Тот, кто принял этот земельный участок, тоже всё прекрасно понимает. И потом это ТОО везде возмущается, что люди остались без работы, что он платит налоги и так далее. Но он же осознанно шёл на риск. Далее в СМИ показывают, будто мы провели в этом ТОО проверку и изъяли землю. Мы фактически проверяли деятельность земельных отношений, вопросы к акимату", – обратил внимание Ергали Шорин.

По его словам, в Акмолинской области нарушения статьи 43-1 Земельного кодекса из 18 районов чаще всего допускают одни и те же, их семь.

"Нарушений было много в 2020-21 годах, ну, ещё половина 2022-го. Если бы мы на это глаза закрыли, они бы продолжались. Теперь же такая практика прекратилась, в прошлом году и за четыре месяца 2024-го таких казусов районы уже не допускают", – отметил глава ДУЗР.

Высказался он и касательно убытков добросовестных фермеров при изъятии земли.