На левом берегу Астаны ограничат движение в связи с забегом

Движение транспорта временно ограничат на некоторых улицах Астаны в связи с проведением одного из крупнейших забегов для любителей спорта — "Бірлік жүгірісі", передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Забег пройдет в Астане 28 апреля в рамках празднования Дня единства.

Соревнования организует Ассамблеея народа Казахстана при поддержке Федерации триатлона города Астаны. Оргкомитет федерации информирует жителей и гостей столицы о частичном закрытии движения на некоторых участках дорог в местах проведения соревнований.

"В связи с этим движение на участке в северном направлении улицы Туркестан возле ЭКСПО будет перекрыто с 15:00 часов 27 апреля до 15:00 28 апреля (монтаж/демонтаж стартовой/финишной арки). Движение в южном направлении вокруг ЭКСПО по улице Туркестан от здания ЭКСПО до улицы Достык, по улице Достык от улицы Туркестан до улицы Акмешит, по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Туркестан закрывается с 06:50 до 10:00 28 апреля", — отмечается в сообщении.

Эти ограничения вводят с учетом рационального распределения времени движения участников соревнований.