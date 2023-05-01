На Камчатке проснулся вулкан и произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

"Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине два километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в населённом пункте Ключи", — сообщил Камчатский филиал "Единой геофизической службы" РАН.

Кромен того, РАН зафиксировала четыре новых пепловых выброса на вулкане Шивелуч. 30 апреля он выбросил пепел на высоту до 3,5 тысяч метров. После этого глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил в своем телеграм-канале, что на вулкане фиксируется повышенная сейсмическая активность. Из-за этого в районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

11 апреля произошло мощное извержение Шивелуча, он выбрасывал пепел на высоту до 20 километров, из-за чего власти ввели красный код авиаопасности. После этого в Ключах на снег упало много вулканического пепла — столько, что местные жители начали в нём "купаться". В последний раз такой пеплопад фиксировали 60 лет назад.