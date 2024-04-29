На какую помощь может рассчитывать казахстанец при утере статуса ОСМС

Риски утери статуса ОСМС озвучили акмолинцам на встречах с трудовыми коллективами эксперты акмолинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По словам эксперта Фонда Шанхи Голубевой, в зону риска по утере статуса застрахованности попадают новые сотрудники и сотрудники, которые планируют увольнение.

"Это связано с тем, что по законодательству, чтобы иметь статус застрахованности, необходимо иметь оплату за ОСМС за последние 12 месяцев. Новые сотрудники по разным причинам могут иметь пропущенные, не оплаченные предыдущие месяцы, что приводит к утере статуса. За этот период новый работодатель ответственность не несет. Поэтому сотруднику необходимо понимать, что прошедший период должен оплатить предыдущий работодатель или оплатить самостоятельно", - пояснила Шанхи Голубева.

Если же человек планирует увольнение, но новую работу еще не нашел, то во избежание утери статуса застрахованности нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного или оплачивать ОСМС как самостоятельный плательщик.

"Последствия утери статуса чреваты недоступностью полного объема медицинских услуг, например, посещение узких специалистов, ряд лабораторных исследований, диагностика КТ и МРТ, УЗИ, плановая госпитализация в стационар", - добавила эксперт.

Между тем, в фонде напомнили, что всем гражданам Казахстана, вне зависимости от застрахованности, доступна медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В него входит услуга скорой медицинской помощи, прием терапевта на участке, медуслуги по социально значимым заболеваниям и паллиативная помощь.