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На каких условиях разрешено работать подросткам в Казахстане
Промоутеры, курьеры, операторы колл-центров и няни. Это наиболее востребованные вакансии у подростков в летний период. По данным одного из популярных сайтов по трудоустройству, только в мае работодатели нуждались в 200 таких сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Заработная плата несовершеннолетних в среднем 70 тысяч тенге. На 10 тысяч меньше они получат, если будут задействованы в общественных работах. Их организовывают Центры занятости. Таким образом, сейчас в столице трудоустроились почти 40 подростков. Одно из главных условий – письменное согласие родителей и представителей учебного заведения.
"Подростку, будь ему 13-16 лет могут предложить работу, не оформленную трудовым договором. Я бы советовала такие случаи избегать, так как нередки случаи, когда соискатели могут обмануть и могут не выплатить заработную плату. Поэтому лучше перестраховываться и все делать в соответствии с законом РК", - говорит PR-менеджер онлайн-сервиса по поиску работы Рахима Махмудова.
По закону в Казахстане разрешается работать с 14 лет. Главное, чтобы это происходило в свободное от учёбы время и не вредило здоровью и психике подростка. Несовершеннолетним запрещается трудиться в ночное время и выполнять тяжёлую работу, связанную с вредными условиями труда. Также предусмотрены ограничения по продолжительности рабочего графика. Лицам до 14 лет разрешается работать не больше 24 часов в неделю, подросткам до 16 лет – не больше 36.
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