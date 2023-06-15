На каких условиях разрешено работать подросткам в Казахстане

Фото: pixabay.com

Промоутеры, курьеры, операторы колл-центров и няни. Это наиболее востребованные вакансии у подростков в летний период. По данным одного из популярных сайтов по трудоустройству, только в мае работодатели нуждались в 200 таких сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Заработная плата несовершеннолетних в среднем 70 тысяч тенге. На 10 тысяч меньше они получат, если будут задействованы в общественных работах. Их организовывают Центры занятости. Таким образом, сейчас в столице трудоустроились почти 40 подростков. Одно из главных условий – письменное согласие родителей и представителей учебного заведения.

"Подростку, будь ему 13-16 лет могут предложить работу, не оформленную трудовым договором. Я бы советовала такие случаи избегать, так как нередки случаи, когда соискатели могут обмануть и могут не выплатить заработную плату. Поэтому лучше перестраховываться и все делать в соответствии с законом РК", - говорит PR-менеджер онлайн-сервиса по поиску работы Рахима Махмудова.

По закону в Казахстане разрешается работать с 14 лет. Главное, чтобы это происходило в свободное от учёбы время и не вредило здоровью и психике подростка. Несовершеннолетним запрещается трудиться в ночное время и выполнять тяжёлую работу, связанную с вредными условиями труда. Также предусмотрены ограничения по продолжительности рабочего графика. Лицам до 14 лет разрешается работать не больше 24 часов в неделю, подросткам до 16 лет – не больше 36.