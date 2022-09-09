На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог

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С начала 2022 года АО “НК “КазАвтоЖол” наложило на службы технического надзора штрафы на общую сумму 72 миллиона тенге за недостаточный контроль строительных объектов, передает BaigeNews.kz. К тому же были удалены порядка 20 экспертов.

"В рамках дорожно-строительного сезона АО “НК “КазАвтоЖол” на постоянной основе проводятся инспекционные проверки на объектах строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта. В текущем году акционерное общество охватило строительно-монтажными работами порядка 200 участков дорог республиканского значения. Так, на данных объектах задействованы 47 компаний технического надзора, которые являются прямыми представителями заказчика (в данном случае АО “НК “КазАвтоЖол”) на местах и ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию", — сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Национальный оператор автодорог республиканского значения на постоянной основе проверяет работу служб технического надзора на местах (а именно наличие экспертов, лабораторных оборудований и другие пункты согласно технической спецификации). Сотрудники департамента технической политики и контроля качества АО “НК “КазАвтоЖол” осуществляют инспекционные проверки на объектах строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта.