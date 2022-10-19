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СЦК РК Сегодня, 13:32
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Фото: СЦК РК

На 207 миллиардов тенге закупит спецтехнику МЧС РК в 2023 году

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям планируют направить на техническое оснащение подразделений МЧС РК 207 миллиардов тенге. Об этом рассказал первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр отметил, что на сейчас подразделения МЧС оснащены техникой на 60 процентов. 

"Говорить о полной оснащённости техникой наших подразделений рановато. На сегодняшний день более 60 процентов оснащенность. Но по данному направлению министерство занимается. В плане развития нашего министерства запланирован закуп основной техники в соответствии с бюджетом. На 2023-2025 годы мы планируем выйти к процентному отношению - 80 процентов", — сказал он.  

Ведомство планирует закупить пожарную, авиационную и специализированную технику по радиационной химической защите, а также построить пожарные части, трассовые медико-спасательные и водно-спасательные станции. 

"Мы учитываем бюджет республики. На 2023 год запланировано порядка 207 миллиардов тенге на оснащение нашего ведомства. Это очень значительная сумма. Если предыдущие годы, в 2018, в 2019 годах это было порядка 53-80 миллиардов, то разница ощутима. Также помимо республиканского бюджета, нашим территориальным подразделениям в плане оснащения помогают и местные исполнительные органы. За счёт местного бюджета запланировано значительное количество техники для пожарных частей", — ответил Кульшимбаев.

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#мчс #техника
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:32
93
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