На 207 миллиардов тенге закупит спецтехнику МЧС РК в 2023 году

Фото: СЦК РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям планируют направить на техническое оснащение подразделений МЧС РК 207 миллиардов тенге. Об этом рассказал первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр отметил, что на сейчас подразделения МЧС оснащены техникой на 60 процентов.

"Говорить о полной оснащённости техникой наших подразделений рановато. На сегодняшний день более 60 процентов оснащенность. Но по данному направлению министерство занимается. В плане развития нашего министерства запланирован закуп основной техники в соответствии с бюджетом. На 2023-2025 годы мы планируем выйти к процентному отношению - 80 процентов", — сказал он.

Ведомство планирует закупить пожарную, авиационную и специализированную технику по радиационной химической защите, а также построить пожарные части, трассовые медико-спасательные и водно-спасательные станции.