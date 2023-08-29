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На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД

Сегодня, 09:10
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: gov.kz

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил МВД, где ознакомился с использованием современных технологий для профилактики и раскрытия преступлений.

Новые технологии помогли снизить уровень преступности в Казахстане на 17%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что МВД внедряет видеонаблюдение по принципу "коврового покрытия" на улицах и в общественных местах городов республики.

"С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыто 6 тыс. преступлений, пресечено 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%", - сказал Марат Ахметжанов.

Премьер-министр также подробно ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах.

В частности, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции.

В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7 600 учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается. Кроме того, глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский".

 

 

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