На 11 лет осудили наркокурьера-закладчика в Актобе

В Актобе 25-летнего наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет. Он фасовал синтетические наркотики в своем гараже и прятал в тайниках для покупателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из обвинения следует, что наркокурьер нашел способ заработка в Telegram. Ему предложили распространять по городу методом закладок синтетические наркотики мефедрон и Альфа-PVP. К слову, наркотики для сбыта он хранил у себя в гараже.

Суд установил, что вина подсудимого в приобретении, хранении и распространении наркотиков полностью доказана и приговорил наркокурьера к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Пока приговор в законную силу не вступил.