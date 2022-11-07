"Мы готовы защищать нашу священную Независимость" - Токаев

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Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе наших границ, заявил президент страны во время рабочей поездки в Мангистаускую область. Он сказал, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны, передает BaigeNews.kz.

"В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других. В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия. Даже на границах наших ближайших соседей происходят войны и вооруженные конфликты", - сообщил глава государства.

Он напомнил, что в последние месяцы информационные системы нашего государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании.

"Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную Независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция. На стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация. Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не может проявлять беспечность", - сказал Токаев.

По его словам, подавляющее большинство наших граждан высказались в поддержку преобразований. В рамках конституционной реформы принимаются важные документы.