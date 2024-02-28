Жительница Шымкента погибла из-за неисправной печи

Один человек погиб и трое госпитализированы из-за неисправной печи в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

ЧП произошло в частном доме в микрорайон Игилик.

"В частном жилом доме, предварительно, из за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла и три человека госпитализированы. На месте происшествия задействовано два человека личного состава ДЧС и одна единица техники, а также силы АО "Интергаз", — говорится в сообщении МЧС РК.

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