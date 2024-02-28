  • 28 Февраля, 00:31
  • BAIGENEWS

Жительница Шымкента погибла из-за неисправной печи

Сегодня, 00:16
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Один человек погиб и трое госпитализированы из-за неисправной печи в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

ЧП произошло в частном доме в микрорайон Игилик.

 "В частном жилом доме, предварительно, из за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла и три человека госпитализированы. На месте происшествия задействовано два человека личного состава ДЧС и одна единица техники, а также силы АО "Интергаз",  говорится в сообщении МЧС РК.

15 февраля в двухэтажном здании магазина в Темиртау произошёл взрыв газа. Под завалами нашли тело погибшей женщины.

Накануне в Алматы два человека погибли во времянке. По предварительным данным, жилье сдавалось в аренду.

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