Жительница Шымкента погибла из-за неисправной печи
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Сегодня, 00:16Сегодня, 00:16
47Фото: pexels.com / иллюстративное
Один человек погиб и трое госпитализированы из-за неисправной печи в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
ЧП произошло в частном доме в микрорайон Игилик.
"В частном жилом доме, предварительно, из за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла и три человека госпитализированы. На месте происшествия задействовано два человека личного состава ДЧС и одна единица техники, а также силы АО "Интергаз", — говорится в сообщении МЧС РК.
15 февраля в двухэтажном здании магазина в Темиртау произошёл взрыв газа. Под завалами нашли тело погибшей женщины.
Накануне в Алматы два человека погибли во времянке. По предварительным данным, жилье сдавалось в аренду.
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