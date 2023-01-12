open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Мужчина из ревности чуть не убил жену в Туркестанской области
Мужчина из ревности чуть не убил жену в Туркестанской области Вчера, 18:58
537
Вчера, 18:58
537

Мужчина из ревности чуть не убил жену в Туркестанской области

Женщина находится в реанимации.

В Туркестанской области в больницу доставили женщину с серьёзной травмой головы. В избиении подозревают её мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выехавшие на место происшествия полицейские провели проверку. Следственно-оперативная группа установила, что между супругами, проживающими в Сауранском районе, возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина нанёс жене удары по голове. 

Факт зарегистрирован в Сауранском РОП по статье 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

"В ходе всестороннего расследования преступление переквалифицировано по части 3 статьи 24 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". Подозреваемого задержали. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

Женщина находится в реанимационном отделении больницы.
 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#насилие #Туркестанская область #семейно-бытовое насилие
BaigeNews.kz
Вчера, 18:58
537
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх