Мужчина из ревности чуть не убил жену в Туркестанской области

Женщина находится в реанимации.

В Туркестанской области в больницу доставили женщину с серьёзной травмой головы. В избиении подозревают её мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выехавшие на место происшествия полицейские провели проверку. Следственно-оперативная группа установила, что между супругами, проживающими в Сауранском районе, возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина нанёс жене удары по голове.

Факт зарегистрирован в Сауранском РОП по статье 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В ходе всестороннего расследования преступление переквалифицировано по части 3 статьи 24 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". Подозреваемого задержали. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

Женщина находится в реанимационном отделении больницы.





