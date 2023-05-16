Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе

Фото: polisia.kz

Опознать подозреваемого в мошенничестве призывает полиция Актюбинской области. На уловку попалась 83-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что дочь женщины попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали люди.

Собеседник добавил, что для проведения экстренной операции пострадавшей срочно нужны деньги.

"В начале разговора женщина слышала голос дочери, которая просила о помощи. Это убедило жертву в правдивости слов звонившего. Спустя некоторое время по месту проживания пенсионерки пришёл курьер и, забрав два миллиона тенге, убедил пенсионерку, что с её дочерью всё будет в порядке", - сообщили в полиции.

Лишь позже доверчивая актюбинка поняла, что её обманули.