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  • Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе
polisia.kz Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19
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Фото: polisia.kz

Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе

Опознать подозреваемого в мошенничестве призывает полиция Актюбинской области. На уловку попалась 83-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что дочь женщины попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали люди. 

Собеседник добавил, что для проведения экстренной операции пострадавшей срочно нужны деньги. 

"В начале разговора женщина слышала голос дочери, которая просила о помощи. Это убедило жертву в правдивости слов звонившего. Спустя некоторое время по месту проживания пенсионерки пришёл курьер и, забрав два миллиона тенге, убедил пенсионерку, что с её дочерью всё будет в порядке", - сообщили в полиции. 

Лишь позже доверчивая актюбинка поняла, что её обманули. 

"Начаты оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц. Если вы узнали человека на фотографии, просим позвонить по телефонам: 8-775-320-32-22, 8-776-780-48-18", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 18:19
195
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