Мировой олимпийский отбор: с кем поборются казахстанские "классики"

Сегодня в Стамбуле стартует мировой олимпийский отборочный турнир по видам борьбы. Первыми на ковёр выйдут "классики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Команде Казахстана в данный момент не хватает двух квот. Наши борцы греко-римского стиля в Стамбуле будут биться за путевки в категориях до 67 и 97 килограммов.

В весе до 677 килограммов Казахстан представит Динмухаммед Кошкар. Первую схватку он проведёт против Махмуда Бакшиллоева из Узбекистана.

Юсуф Мациев будет выступать в дивизионе до 97 килограммов. На старте отбора ему будет противостоять немец Лукас Лазогианис.

Напомним, всего в Стамбуле разыграют 54 олимпийские квоты. Казахстанским борцам, чтобы отправить на Игры в Париж в полном составе, необходимо добрать ещё 11 путёвок. На сегодняшний день в активе казахстанских борцов в общей сложности семь квот. Четыре из них завоевали представители греко-римской борьбы. Оставшиеся три на счету вольников. Что касается женщин, то пока им не удалось отобраться на Олимпийские игры, и турнир в Стамбуле превратился для них в важнейшее соревнование, на котором нельзя ошибаться.