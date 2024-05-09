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Мировой олимпийский отбор: с кем поборются казахстанские "классики"

Сегодня, 10:47
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olympic.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: olympic.kz

Сегодня в Стамбуле стартует мировой олимпийский отборочный турнир по видам борьбы. Первыми на ковёр выйдут "классики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Команде Казахстана в данный момент не хватает двух квот. Наши борцы греко-римского стиля в Стамбуле будут биться за путевки в категориях до 67 и 97 килограммов. 

В весе до 677 килограммов Казахстан представит Динмухаммед Кошкар. Первую схватку он проведёт против Махмуда Бакшиллоева из Узбекистана. 

Юсуф Мациев будет выступать в дивизионе до 97 килограммов. На старте отбора ему будет противостоять немец Лукас Лазогианис. 

Напомним, всего в Стамбуле разыграют  54 олимпийские квоты. Казахстанским борцам, чтобы отправить на Игры в Париж в полном составе, необходимо добрать ещё 11 путёвок. На сегодняшний день в активе казахстанских борцов в общей сложности семь квот. Четыре из них завоевали представители греко-римской борьбы. Оставшиеся три на счету вольников. Что касается женщин, то пока им не удалось отобраться на Олимпийские игры, и турнир в Стамбуле превратился для них в важнейшее соревнование, на котором нельзя ошибаться.

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