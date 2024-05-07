Последний шанс попасть на Олимпиаду: казахстанские борцы едут за путёвками в Стамбул

9 мая в турецком Стамбуле стартует финальный мировой отбор по видам борьбы. В рамках квалификации будут разыграны 54 олимпийские квоты. Казахстанским борцам, чтобы отправить на Игры в Париж в полном составе, необходимо добрать ещё 11 путевок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На сегодняшний день в активе казахстанских борцов в общей сложности семь квот. Четыре из них завоевали представители греко-римской борьбы. Оставшиеся три на счету вольников. Что касается женщин, то пока им не удалось отобраться на Олимпийские игры, и турнир в Стамбуле превратился для них в важнейшее соревнование, на котором нельзя ошибаться.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в борьбе будут разыграны 18 комплектов медалей — по шесть в каждой весовой категории в каждом из видов. Не все борцы, входящие в число мировых лидеров, смогли квалифицироваться в Париж, а значит, что в Турции легких соревнований ожидать не следует. Наоборот, борьбы за квоты будет невероятно сложной. Об этом говорит и большое количество участников.

Всего на финальный отбор заявлено около 517 борцов со всего мира (отметим, что изначально число участников равнялось 540). Биться за оставшиеся квоты будут представители 93 стран, в числе которых и Казахстан.

Если на континентальных отборочных соревнованиях путевку на ОИ получали только финалисты, то в Стамбуле в каждом весе будут стоять на кону три квоты. Их обладателями станут борцы, пробившиеся в финал, а также сильнейшие среди тех, кто возьмет займет третье место. Между бронзовыми призерами будет проведена схватка.

Начнут борьбу за место среди участников Олимпиады в Париже "классики". Казахстану в этом виде не хватает только двух путевок: в категориях до 67 и 97 килограммов. В Стамбуле выступят Динмухамед Кошкар (до 67 кг) и Юсуф Мациев (до 97 кг). К слову, оба борца в 2022 году проявили себя на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Мациев тогда стал вторым, а Кошкар показал третий результат.

Тренерский штаб доверил им задачу добрать путевки. И в Стамбуле у них для этого будет прекрасный шанс. Правда биться за квоты придется со многими серьезными соперниками, среди которых и призеры чемпионата мира, и чемпионы Европы. В общем, настоящая проверка на прочность и силу.

Казахстанским борцам вольного стиля необходимо завоевать три путевки, чтобы отправиться в Париж в полном составе. Интересно, что не все мировые лидеры квалифицировались на ОИ. Тот же бронзовый призер Олимпиады, двукратный чемпион мира Фрэнк Чамизо (Италия) не решил свою задачу на отборочный период.

Титулованный итальянец украсил и без того внушительный список участников. К слову, выступит он в категории до 74 килограммов. Как раз в этом весе у Казахстана нет квоты. И в Стамбуле за нее будет биться Нуркожа Кайпанов. Изначально должен был отправляться на турнир Талгат Сырбаз. Но борец получил повреждение и тренеры были вынуждены произвести замену.

Также у нашей команды нет путевок в категориях до 57 и 65 килограммов. В самом легком весе в Турции выйдет на ковер Рахат Калжан. Вместе с ним на турнир заявлены 28 вольников. Здесь и серебряный призер мирового первенства Алиреза Сарлак (Иран), и трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы Георгий Вангелов (Болгария).

Наконец, в весе до 65 килограммов претендентов на квоту от Казахстана был выбрал Адлан Аскаров. Борец имеет положительный опыт на мировых соревнованиях. Правда на отборочном чемпионате Казахстана он показала только третий результат. Но видимо тренерский штаб высоко оценивает возможности спортсмена. К слову, вольники будут завершать соревновательную программу отбора.

"Перед началом азиатского отборочного турнира мы решили, кто будет сражаться в финальной квалификации, если не будет квот после азиатского старта. Состав формировался по итогам выступления на турнире "Яшар Догу", — сказал главный тренер Мадияр Курамысов.

Женская команды по борьбе потерпела тяжелую неудачу на азиатском отборе в Бишкеке. Никому из нашей страны не удалось квалифицироваться на Олимпийские игры. А значит, что в Стамбуле Казахстан выступит в полном составе.

Примечательно, но в женской борьбе пока многие звезды находятся за бортом Олимпиады. Особенно удивляет тот факт, что обладательница четырех олимпийских медалей Мария Стадник (Азербайджан) еще не квалифицировалась. Нет квоты и у трехкратного бронзового призера чемпионата мира Марии Преволараки (Греция). Список элитных спортсменок без путевок очень длинный.

Так что в женской борьбе нас ожидают горячие схватки и колоссальное напряжение. Ниже мы представляем состав команды Казахстана.

До 50 кг: Лаура Ганикызы;

До 53 кг: Марина Седнева

До 57 кг: Лаура Алмаганбетова

До 62 кг: Ирина Кузнецова

До 68 кг: Елена Шалыгина

До 76 кг: Эльмира Сыздыкова

"Елена Шалыгина представит страну в весе до 68 килограммов. После отбора в Бишкеке мы также рассматривали в качестве кандидата Альбину Каиргельдинову. Это молодая спортсменка. Посоветовавшись с тренерами и Федерацией, мы решили провести схватку между Еленой и Альбиной. В той встрече Шалыгина выиграла с явным преимуществом и получила право на участие в турнире в Стамбуле. Болельщики хорошо знают, что в этом весе находится и Мадина Бакбергенова. Но сама Мадина отказалась участвовать в отборочных турнирах. После того, как она вышла замуж, родила ребенка, сразу же вернулась на ковер. Проявила себя на чемпионате Азии. Однако затем начались проблемы со здоровьем. У нее травма спины, из-за чего она отказалась выходить на ковер в финале чемпионата Казахстана. В результате мы были вынуждены снять ее со многих турниров, к сожалению", — сказал главный тренер Кайрат Сагадиев.

Он отметил, что Джамиле Бакбергеновой не повезло на отборочных соревнованиях в Бишкеке. В прошлом году было принято решение, что вместо спортсменки, не получившей квоту на азиатской квалификации, на следующий старт отправится та женщина, которая проявила себя на ЧА.

"Эльмира Сыздыкова стала третьей на континентальном первенстве. И справедливо, что она теперь попробует взять квоту. Но это не значит, что Бакбергенову мы списываем со счетом. Она внесла большой вклад в женскую борьбу нашей страны. Некоторые представители СМИ выставили провокационные заголовки и написали, что якобы я не простил ей осечку в Бишкеке. Никто не имеет права говорить подобное от моего имени, додумывать. Джамиля на очереди", — добавил Кайрат Сагадиев.

Отмечается, что завершится тборочный турнир 12 мая.

Фото: olympic.kz