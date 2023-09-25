Минздрав опроверг информацию о массовом заражении казахстанцев дельта-штаммом COVID-19

В Министерстве здравоохранения РК опровергли информацию, которую активно рассылают в мессенджерах о том, что казахстанцы массово начали заражаться дельта-штаммом COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщается, что в социальных сетях и мессенджерах активно пересылается сообщение о том, что казахстанцы массово начали заражаться дельта-штаммом COVID-19.

В Министерстве здравоохранения РК эту информацию опровергли и назвали сообщение фейком.