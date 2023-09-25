Минздрав опроверг информацию о массовом заражении казахстанцев дельта-штаммом COVID-19
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В Министерстве здравоохранения РК опровергли информацию, которую активно рассылают в мессенджерах о том, что казахстанцы массово начали заражаться дельта-штаммом COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Сообщается, что в социальных сетях и мессенджерах активно пересылается сообщение о том, что казахстанцы массово начали заражаться дельта-штаммом COVID-19.
В Министерстве здравоохранения РК эту информацию опровергли и назвали сообщение фейком.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. Проводится мониторинг генетического изучения вирусов. По итогам последнего секвенирования, в республике нового варианта штаммов не выявлено. Штамм дельта циркулировал и вызывал более тяжёлые формы заболевания в 2021 году. В настоящее время в Казахстане заболевание чаще протекает в лёгкой форме. В основном пациенты получают лечение амбулаторно. Занятость инфекционных коек составляет 3%", — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
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