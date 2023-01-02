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kazpravda.kz Сегодня, 13:27
40
Сегодня, 13:27
40
Фото: kazpravda.kz

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовали в Казахстане

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому реорганизовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Теперь функции этого ведомства будет  выполнять министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Акорды.

Этим же указом президент дал поручение правительству перераспределить штатную численность госорганов и подведомственных им организаций.

"Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", — сообщается в указе.

Ранее глава государства подписал указы "по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата" и "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления страны".

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#указ #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:27
40
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