Международная книжная ярмарка пройдёт в Астане

С 17 по 21 апреля в Астане пройдёт Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, объединяющее на одной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

Посетители ярмарки будет доступен современный ассортимент книжной продукции ведущих издательств.

Ярмарка пройдёт по адресу: улица Гейдара Алиева, 12, Конгресс центр.