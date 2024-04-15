Международная книжная ярмарка пройдёт в Астане
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
129Фото: акимат Астаны
С 17 по 21 апреля в Астане пройдёт Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, объединяющее на одной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.
Посетители ярмарки будет доступен современный ассортимент книжной продукции ведущих издательств.
Ярмарка пройдёт по адресу: улица Гейдара Алиева, 12, Конгресс центр.
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