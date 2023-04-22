Метеоусловия в пяти городах Казахстана будут неблагоприятными

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По прогнозам "Казгидромета", 22 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям этих городов в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозу "Казгидромета" в ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди, туман, усиление ветра.