Дожди ожидаются в Казахстане

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В ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди, туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В предстоящие дни погоду на большей части Казахстана определит очередной циклон из районов Черного моря, который будет смещаться с запада на восток, вызывая на своем пути осадки (преимущественно в виде дождя)", - говорится в сообщении.

По Казахстану ожидается туман, усиление ветра, в южных регионах - гроза и пыльная буря.