Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних

Дифференцированный тариф вводит АО "Пассажирские перевозки".

С 1 декабря в Казахстане изменится стоимость билетов на некоторые поезда, она будет зависеть от того, наькакой полке желает ехать пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.