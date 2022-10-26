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Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних Сегодня, 20:35
327

Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних

Дифференцированный тариф вводит АО "Пассажирские перевозки".

С 1 декабря в Казахстане изменится стоимость билетов на некоторые поезда, она будет зависеть от того, наькакой полке желает ехать пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"АО "Пассажирские перевозки" вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов, отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года. Разница стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20 процентов. Проект реализуется с  целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - говорится в сообщении. 

Дифференцированный подход будет действовать в поездах: 

  • №111/112 "Алматы – Мангистау";
  • №51/52 "Алматы – Уральск";
  • №105/106 "Алматы – Петропавловск";
  • №71/72 "Астана – Шымкент";
  • №29/30 "Алматы – Атырау".
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#поезд #Пассажирские перевозки #тарифы
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:35
327
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