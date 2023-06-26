Места для жертвоприношения на Курбан айт определили в Астане

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В Астане определили места для проведения жертвоприношения в дни празднования священного Курбан айта. Об этом сообщает столичный акимат, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году празднование Курбан айта пройдёт с 28 по 30 июня. По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6:00 часов состоится Айт намазы.

Жертвоприношения планируется провести с 8:00 до 18:00 часов в специально отведённых местах:

Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), проспект Н.Тлендиева, 24, район "Сарыарка"; Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, улица С 313, район "Байконур"; Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур"; Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байконур"; Рынок "Баракат", улица А 369, №10 здание, район "Байконур".

Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимся в помощи.

В дни празднования Курбан айта круглосуточно работает Call-center "109" для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.

Схемы пунктов забоя можно посмотреть здесь.

Первый день Курбан айта выпадает на среду, 28 июня - он будет выходным.

Также Минздрав опубликовал ряд требований для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, чтобы избежать пищевых отравлений и заражения острой кишечной инфекцией.