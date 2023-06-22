Минздрав обратился к казахстанцам в преддверии Курбан айта

Фото: rk-ncph.kz

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения казахстанцам напомнили о соблюдении ряда требований в преддверии священного праздника Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz.

"Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований может способствовать возникновению случаев пищевых отравлений и особо опасной, острой кишечной инфекции среди населения", - говорится в сообщении.

В местах продажи скота и убойных пунктах:

- продажу и забой животных для жертвоприношения осуществлять в специально отведенных местах, с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);

- строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;

- наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

- наличие условий для мытья рук гостей;

- регулярное проветривание обеденных помещений;

- сырье и пищевую продукцию покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

- перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут;

- скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления, не использовать на следующий день в случае нарушения соблюдения требований к хранению;

- при гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях не принимать участие в приготовлении пищи.

На объектах общественного питания и в мечетях:

- обеспечение холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, оснащение раковины для посетителей и персонала устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук;

- бесперебойная работа системы вентиляции, кондиционирования;

- наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих безопасность;

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в хозяйственной зоне объекта питания;

- наличие у персонала специальной одежды, личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе;

- ежедневный медосмотр персонала перед началом рабочей смены.