Меньше 6% отелей Казахстана имеют категорию звёздности

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В Казахстане планируется обновить критерии для получения звёздности гостиниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Сегодня консультантами Азиатского Банка Развития был презентован итоговый отчёт "Предлагаемой совместной системы классификации мест размещения для Казахстана и Кыргызской Республики в поддержку экономического коридора Алматы-Бишкек".

Действующая система классификации мест размещения является добровольной и регулируется в соответствии правилами, утверждёнными еще в 2008 году. Там определены минимальные требования к гостиницам, однако отсутствуют правила для других типов размещения, таких как мотели, кемпинги, туристические базы, гостевые дома, дома для отдыха и пансионаты.

В ходе встречи эксперты, представители туристского сектора отмечали необходимость обновления действующей системы с целью повышения стандартов качества гостиничного сектора и повышения уровня удовлетворенности посетителей.

Также в ходе встречи было отмечено, что из всех действующих на сегодняшний день 2294 гостиниц в РК, только 131 имеют категорию звёздности страны. При этом наблюдается снижение количеств и доли гостиниц с рейтингом звёзд.

В новой системе классификации мест размещения предлагаются обновленные критерии для присвоения звёзд гостиницам, с учетом мировых трендов, а также внедрение классификации для других мест размещения. Также создание единого национального координатора, который будет администрировать и оперировать процессом оценки классификации, усиливая роль и компетентность уполномоченного органа в сфере туристской деятельности.

Вместе с тем для стимулирования участия бизнеса в официальной классификации предлагается консультантами АБР система мотивации бизнеса. Например, стимулы для инвестиций и кредиты с льготной процентной ставкой, возмещение классификационного сбора до 100 процентов в первые два-три года и частичное возмещение расходов на рекламу.

В ходе встречи председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев отметил, что внедрение и актуализация стандартов, направленных на классификацию мест размещения (присвоение звёздности) является важным в индустрии гостиничного бизнеса.

"Привлечение инвестиции, развитие туристского потенциала направлено на развитие экономики в целом, в связи с чем поддерживаем актуализацию и внедрение стандартов в этом направлении", - сказал он.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в реестре субъектов аккредитации зарегистрировано десять органов по подтверждению соответствия в области аккредитации, у которых имеется сфера гостиничных услуг.

К слову, за период с 1 января 2021 года по 08 февраля 2023 года выдан 61 сертификат соответствия на услуги в гостиничной сфере.