Мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны открыли в Астане

В столичном районе Байкоңыр открылась мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Кулику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Астаны Есет Байкен, председатель городского маслихата Ерлан Каналимов, председатель городского совета ветеранов Сансызбай Есилов, руководитель департамента по делам обороны Астаны Айдын Сагынбек, дочь ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кулика Валентина Кулик и жители города.

"Наш гражданский долг – помнить историю, жить сегодняшним днем и строить светлое будущее. Поэтому поздравляю всех с сегодняшним Днем Победы. Пусть в каждой семье будет только мир. Пусть подрастающее поколение растет, не видя трудностей, которые видели наши предки. Надо увековечить память о подвиге предков. Ведь у нации, которая не уважала свою историю — нет будущего", — сказал председатель городского маслихата Ерлан Каналимов.

Мемориальную доску торжественно открыли председатель городского совета ветеранов Сансызбай Есилов и дочь Михаила Кулика Валентина Кулик.

"Сегодняшнее очень важное мероприятие. Ведь заслуга ветерана в нашем городе огромна. После войны он трудился здесь. Михаил Кулик-один из первых, кто был у истоков основания столицы с 2004 по 2023 годы. Он родился в 1926 году и ушел на войну в 1943 году. Ветеран войны стал двукратным кавалером Ордена Отечественной войны, кавалером ордена Красной Звезды. Благодаря этому подвигу он стал известен в стране сегодня. Михаил Григорьевич был таким хорошим человеком. Лично присутствовал на каждом мероприятии, которое проходило в Совете ветеранов. К сожалению, в прошлом году Михаил Кулик скончался", — сказал председатель Совета ветеранов Астаны Сансызбай Есилов.