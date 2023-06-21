"Медработнику с зарплатой 215 тысяч тенге выдали три огромных кредита" — депутат о жадности банков

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Мажилисмены обеспокоены ростом закредитованности казахстанцев. Депутаты требуют проверить банки, выдающие несоразмерные размерам доходов соискателей кредиты, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Нацбанка, объём просроченной задолженности физических лиц, по которым нет оплаты более 90 дней, всего за два месяца, с 1 марта по 1 мая 2023 года, вырос с 504 до 549 миллиардов тенге, а доля к общему объёму просроченной задолженности с 51-ого до 58 процентов.

Как считает мажилисмен Ерлан Стамбеков, стабильный рост неработающих займов связан не только с неэффективной работой финансовых институтов и коллекторских агентств, но и со стремлением банков и микрофинансовых организаций получения сверхприбыли. Он рассказал о случае, когда три банка проигнорировали Правила расчёта значения коэффициента долговой нагрузки заёмщика, выдав одному человеку кредит, оплата за который превышает его зарплату.

"Медицинскому работнику при заработной плате в 215 тысяч тенге с ежемесячной выплатой по кредитам в 129 тысяч тенге по состоянию на 2021 год в последующие два года три банка одобрили и выдали дополнительные кредиты с увеличением ежемесячных выплат до 360 тысяч тенге. Хочу уточнить, что коэффициент долговой нагрузки в отношении медицинского работника проигнорирован Банком Центр Кредит, Каспий банком и Банком Фридом финанс", — говорится в запросе депутата на имя премьер-министра.

Мажилисмен считает, что микрофинансовые организации и банки игнорируют Правила расчёта значения коэффициента долговой нагрузки заёмщика, утверждённые Нацбанком, а контролирующие органы самоустранилось от вопроса закредитованности населения.