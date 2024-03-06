Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о науке

В Мажилисе в первом чтении одобрен проект закона "О науке и технологической политике", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В законопроекте предусмотрены такие новеллы, как совершенствование структуры системы управления наукой, усиление функционала Фонда науки, преобразование Национальной академии наук.

Также планируется расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых учёных.

"В целях стимулирования учёных предусмотрены ряд поправок, в части предоставления права на приобретение жилья или на улучшение жилищных условий, предоставление налоговых льгот субъектам, обеспечивающим коммерциализацию научных и научно-технических результатов казахстанских учёных", - пояснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В целях обособления статуса Академии в законопроекте предусмотрена самостоятельная глава "Национальная академия наук Республики Казахстан". В ней определён новый статус Академии в форме иной некоммерческой организации – высшей научной организации. Также предлагается расширение функций Академии.

На законодательном уровне будет закреплено понятие "уровней готовности технологий". Таким образом, как отметил министр, научно-технологическая политика Казахстана будет направлена на повышение внутреннего научно-инновационного уровня, сокращение инновационного разрыва по отношению к мировым технологическим лидерам, усвоение новой внешней информации для использования в коммерческих целях казахстанских компаний.

"Эти нововведения окажут положительное воздействие на формирование и развитие экосистемы и рынка deeptech проектов, объединяя стартапы, инвесторов и субъекты научной и научно-технической деятельности, к притоку иностранных инвестиций в страну, улучшая её финансовое положение и расширяя международное экономическое взаимодействие", - сказал министр.

Он добавил, что в целом дальнейшая реализация Законопроекта будет способствовать развитию науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности.