Массовый мастер-класс по йоге прошёл в Астане

В столичном Ботаническом саду прошел мастер-класс по йоге под открытым небом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Мероприятие приурочили к экологической акции "Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка".

В занятиях йогой, основанных на массовом оздоровлении, приняли участие более 100 человек разного возраста. В чих числе — первый секретарь Посольства Индии в Казахстане Санджай Веди.

А упражнения показывали профессионалы йоги. Вместе с пенсионерами тренировались и школьники.

"Благодаря древним знаниям йоги мы впервые бесплатно проводим занятия в Ботаническом саду Есильского района столицы с целью привлечения населения к регулярным занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, физического и духовного оздоровления. В праздничном массовом занятии приняли участие многие жители и гости города. Мастера йоги ознакомили участников с основными механизмами древнего искусства и показали, как правильно и систематически заниматься йогой", — сказал руководитель отдела внутренней политики акимата Есильского района Али Жолтабар.

В конце мероприятия волонтёры прибрали территорию ботанического сада.

Напомним, в столице проходит экологическая акция "Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка". Эта неделя носит название "Мөлдір бұлақ".