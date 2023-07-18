Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма

Фото: сайт суда Астаны

Осуждённый экс-глава КНБ РК Карим Масимов включён в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передаёт BaigeNews.kz.

Данный перечень размещён на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу. В список, помимо Масимова, попали осуждённые вместе с ним его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Все трое были внесены в перечень 1 июля 2023 года.

Приговор Кариму Масимову и его бывшим заместителям Садыкулову, Ергожину, Осипову вынесли в апреле 2023 года. В июне стало известно, что апелляционная инстанция его изменила.

Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Ергожин — в насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Осипов — в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).

Все четверо лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов.