- Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма 01:13 198
- В Уральске ребёнок застрял в барабане стиральной машины 00:33 319
- Приговор вынесли главврачу центра психического здоровья в Костанае 17.07.2023 380
- Какие поезда задерживаются в Казахстане, сообщили в АО "Пассажирские перевозки" 17.07.2023 381
- Коронавирус у кошек: в комитете ветконтроля выступили с заявлением 17.07.2023 446
- Семью кабанов сфотографировал егерь в экопарке Алты-Сай 17.07.2023 423
- Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай женился 17.07.2023 442
- Казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по физике 17.07.2023 459
- Российских спортсменов обяжут выплачивать компенсации при смене гражданства 17.07.2023 466
- Детский лагерь в сауне: прокуратура Алматы возбудила уголовное дело 17.07.2023 448
- Режим ЧС объявят в Павлодарской области из-за лесного пожара 17.07.2023 468
- Взрывчатые вещества нашли в гараже у жителя Степногорска 17.07.2023 475
- Пожар на газозаправочной станции произошёл в Актюбинской области 17.07.2023 444
- Таинственные впадины: неизвестную науке находку сделали археологи в Северо-Казахстанской области 17.07.2023 903
- Две аварии с участием "cкорых" произошли в Караганде 17.07.2023 489
- Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по артистическому плаванию 17.07.2023 500
- Дворник детсада в Алматы задержан по подозрению в развращении малолетних 17.07.2023 795
- Гипноз, доулы и правило трех "Т" - Как хотят рожать казахстанки 17.07.2023 416
- Девушка-полицейский из Казахстана стала победителем чемпионата мира по борьбе 17.07.2023 598
- KEGOC сорвало сроки ввода программы для единого закупщика электроэнергии - МЭ РК 17.07.2023 523
- Бухгалтер госпредприятия попалась на хищении 7 млн тенге в Жамбылской области 17.07.2023 481
- Полицейских обвиняют в пытках в Атырау 17.07.2023 568
- Спасённого снежного барса выпустили на природу из зоопарка Алматы 17.07.2023 525
- Услуги вывоза мусора будут доступны всем казахстанцам только к 2040 году 17.07.2023 432
- Акимат создал информационный ресурс по ремонту дорог в Алматы 17.07.2023 467
- Скандал вокруг розового озера в Павлодарской области: Сулейменова сделала заявление 17.07.2023 714
- Расширение моста через реку Есентай завершат раньше срока - акимат Алматы 17.07.2023 521
- В Казахстане хотят обновить форму для спасателей и пожарных 17.07.2023 421
- Выдали сауну за детский лагерь: готовится судебный иск 17.07.2023 675
- Страшное ДТП в Туркестанской области: погибли 9 человек 17.07.2023 1352
- Досаев посетил проблемные объекты в Алматы и назвал сроки завершения работ 17.07.2023 551
- Казахстанским медикам с 1 сентября повысят зарплату: кто будет получать больше 17.07.2023 841
- 450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал" 17.07.2023 438
- Сегодня истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе 17.07.2023 517
- Движение поездов в Жамбылской области восстановлено 17.07.2023 487
- Как будут проверять школьников на наркозависимость, рассказали в МВД 17.07.2023 625
- Activ стал неактивным: проблемы со связью возникли у казахстанцев 17.07.2023 774
- Сход вагонов произошёл в Жамбылской области 17.07.2023 583
- "Очень важно, чтобы молодые люди могли найти достойную работу" - Кошанов 17.07.2023 386
- Токаев посетит Саудовскую Аравию 17.07.2023 448
- Появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки в Туркестанской области 17.07.2023 5732
- Очередное ЧП: обрушился один из пролетов Крымского моста 17.07.2023 1236
- Определены новые участки ремонта на проспекте Абая в Алматы 17.07.2023 504
- Сауна вместо детского лагеря: стали известны новые подробности 17.07.2023 1017
- Казахстанцы подозревают распространение кошачьего коронавируса в стране 17.07.2023 1166
- Законность приватизации вузов проверят в Казахстане 17.07.2023 539
- Жители ЗКО три года ждут дорогу за 15 млрд тенге 17.07.2023 714
- У избранницы Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов 17.07.2023 901
- Стала известна зарплата американского новичка "Барыса" с опытом игры в НХЛ 17.07.2023 878
- Сауна располагалась в детском лагере в Алматы 17.07.2023 2869
- Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона 17.07.2023 1292
- Мужчина скончался во время велогонки в Астане 17.07.2023 684
- К 15 годам тюрьмы приговорили туркестанца за надругательство над тремя малолетними 17.07.2023 1904
- "Стенка на стенку": задержаны участники массовой драки в Мангистау 17.07.2023 793
- Из-за сильного ветра и дождя в Атырау снесло крыши домов 17.07.2023 671
- Умерла актриса и певица Джейн Биркин 16.07.2023 819
- Лифт с людьми сорвался в музейном комплексе "Алжир" близ Астаны 16.07.2023 1017
- Сколько заработала Елена Рыбакина в 2023 году 16.07.2023 958
- Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник 16.07.2023 625
- Семь человек погибли в жутком ДТП в Атырауской области 16.07.2023 1418
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1255
- Подростка спасли на озере Алаколь 16.07.2023 773
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 795
- Как готовятся к отопительному сезону в Астане 16.07.2023 678
- Андрей Голубев стал победителем "Челленджера" в Австрии 16.07.2023 972
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1122
- Подростки заблудились в горах Алматы 16.07.2023 675
- Жибек Куламбаева впервые выиграла турнир серии ITF W 60 в Риме 16.07.2023 971
- Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище 16.07.2023 1391
- В Турции бушуют лесные пожары 16.07.2023 785
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 9093
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 852
- Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать 16.07.2023 847
- В Уральске борются с последствиями ливней 16.07.2023 783
- Десятки овец погибли в селе Павлодарской области из-за пожара 16.07.2023 729
- Шесть человек вызволили из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области 16.07.2023 729
- Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области 16.07.2023 783
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 849
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 941
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1336
- LOADING...
Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма
Осуждённый экс-глава КНБ РК Карим Масимов включён в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передаёт BaigeNews.kz.
Данный перечень размещён на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу. В список, помимо Масимова, попали осуждённые вместе с ним его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Все трое были внесены в перечень 1 июля 2023 года.
Приговор Кариму Масимову и его бывшим заместителям Садыкулову, Ергожину, Осипову вынесли в апреле 2023 года. В июне стало известно, что апелляционная инстанция его изменила.
Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).
Ергожин — в насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Осипов — в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).
Все четверо лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов.
-
Trend news
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1255
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1122
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 9093
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 849
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 941
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1336
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1045
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 5941
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1369
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6879
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1220
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1532
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1522
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1492
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28511
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3635
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1633
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6841
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2912
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2048
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2392
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2541
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1867
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1988
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2700
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5859
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2234
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1742
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5039
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4739
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3181
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3350
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2019
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3739
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3231
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2253
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2179
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2257
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13686
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2826
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2098
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3189
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4068
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2939
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3277
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2776
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3210
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3772
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3349
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3113
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2618
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3568
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2193
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4719
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3480
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180418
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2599
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5264
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5801
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5337
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4176
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3527
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8256
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3054
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22403
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4109
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17434
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5995
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11953
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3808
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5779
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4040
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3960
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4274
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4410
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5211
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3518
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4575
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28762
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 3182
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 795
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 852
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 984
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1291
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1456
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1274
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1570
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1845
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1865
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1925
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1942
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1970
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2175
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2180
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1793
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2259
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2102
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1883
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2156
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2352
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2151
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1915
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2121
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1889
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2575
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2107
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2201
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3098
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2397
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2187
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2351
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2117
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2100
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1968
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2244
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2777
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2372
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2285
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4350
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2476
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3314
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4150
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2725
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2887
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39361
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2483
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3701
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2993
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2785
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3723
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3062
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3155
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3567
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3604
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3891
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4579
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5350
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4342
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3769
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3800
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3643
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4699
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5626
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4890
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4102
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3545
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4450
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3474
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3880
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3793
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4218
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4401
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3898
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4453
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4640
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6491
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4852
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6755
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5135
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4879