Маршрут пригородного поезда "Конаев-Алматы" продлили

Фото: пресс-службы КТЖ

Маршрут пригородного поезда №6907/6906 сообщением "Конаев-Алматы-1" с 11 декабря продлят до станции Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Отмечается, что состав будет курсировать ежедневно. Отправка из Конаева в 05:27, обратно из Алматы-2 - в 18:40. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Билеты на электричку можно приобрести онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ, мобильное приложение "Билеты ҚТЖ" или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", расположенных на ж/д вокзалах.