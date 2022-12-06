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пресс-службы КТЖ Сегодня, 09:12
104
Сегодня, 09:12
104
Фото: пресс-службы КТЖ

Маршрут пригородного поезда "Конаев-Алматы" продлили

Маршрут пригородного поезда №6907/6906 сообщением "Конаев-Алматы-1" с 11 декабря продлят до станции Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. 

Отмечается, что состав будет курсировать ежедневно. Отправка из Конаева в 05:27, обратно из Алматы-2 - в 18:40. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Билеты на электричку можно приобрести онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ, мобильное приложение "Билеты ҚТЖ" или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", расположенных на ж/д вокзалах.

"Финансирование по данному маршруту осуществляется до конца года за счёт Национального перевозчика. В настоящее время совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Алматинской области проводится работа по проведению тендера на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Напомним, пригородный скоростной электропоезд между Алматы и Конаевым начал курсировать с 11 ноября.

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#поезд #Конаев #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:12
104
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