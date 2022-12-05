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Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании"
Жительницу Шахтинска обамнули на 2,7 миллиона тенге. Она заплатила за доставку несуществующей посылки от любимого из интернета, передает BaigeNews.kz. В Polisia.kz поделились рассказом пострадавшей.
"В начале августа познакомилась с мужчиной. Он написал мне в WhatsApp с предложением о знакомстве. При этом, представился Казимиром, живет в Великобритании, работает в фирме по продаже автомашин. Несколько дней общалась с Казимиром, а потом он прислал сообщение, что хочет сделать мне небольшой подарок. Я первоначально отнеслась настороженно и не отвечала. Казимир проявил настойчивость, утверждая, что его личный презент. Даже прислал видео, как укладывает в посылку женскую сумочку, пару босоножек, несколько женских часов. Он предупредил, что положил небольшую сумму, на которую я смогу себе что-нибудь прикупить, сказал, мол, отправит посылку самолетом. За нее он все заплатил, а мне надо будет только оплатить доставку. Через три дня на номер моего телефона приходит сообщение из службы доставки Казахстана: авиапочтой на мое имя пришла посылка от такого-то, проживающему по такому-то адресу. И мне надо оплатить ее доставку – 250 тысяч тенге. Я перевела эту сумму. Потом мою посылку отсканировали и определили, что в ней находятся немалые ценности и большая сумма денег. Чтобы ее пропустили в аэропорту надо приобрести специальный сертификат, а также оплатить услуги охраны. Я находилась под гипнозом, взяла несколько кредитов. В итоге получилась сумма – 2 миллиона 700 тысяч тенге. Как только отправила эти деньги, со мной сразу прервали связь. Вот так я попалась. Пошла в полицию и написала заявление. Надеюсь, удастся решить пою проблему, – рассказала жительница Шахтинска полиции.
По данному факту в ОП Шахтинска ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Правоохранительные органы призвали граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности.
"Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах. Кроме того, не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, а также другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода", – отметил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
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