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"Любая должность временна, но народ вечен" — Президент обратился к казахстанцам
Как отметил Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации, дела государственных деятелей объективнее всего смогут оценить потомки, передаёт BaigeNews.kz.
"Современная эпоха ускоряет время, спрессовывает происходящие события. Истинную ценность наших слов и дел могут определить только весы истории. Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа. Эту формулу я отношу прежде всего к самому себе. Мы сильная и самодостаточная нация, обладающая богатым духовным наследием и огромным созидательным потенциалом для поступательного прогресса. Великий учитель Востока аль-Фараби призывал людей быть справедливыми, любить правду и дорожить честью, быть умеренными в своих желаниях и всегда стремиться к знаниям. Уверен, у нас есть хороший шанс войти в историю как поколение, которое сумело осуществить мощный прорыв в развитии нашей государственности. Все зависит от нас самих, от того, как упорно мы будем работать", — сказал глава государства.
Он также рассказал, чего намерен добиться на президентском посту и обратился к казахстанцам.
"Наш долг – оставить будущим поколениям сильное государство. Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями. Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие. Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно – чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь. Казахи – народ, верный своим традициям. В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном – о благополучии нашей страны. Только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой. Мой священный долг как сына казахского народа и Президента Казахстана – хранить эти непреложные ценности", — сказал президент.
"Могут прямо сказать: любая должность временна, но народ вечен. Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Так давайте будем едины!",— обратился к казахстанцам глава государства.
Напомним, в столичном Дворце Независимости состоялась торжественная церемония инаугурации, вновь избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу страны.
Во время своего выступления глава государства заявил, что Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Президент анонсировал подписание нескольких важных документов. В их числе — Указ о парламентских выборах и законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных из страны капиталов. Кроме того, президент пообещал, что все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут строго наказаны. Также глава государства поручил разработать пятилетний план по развитию сёл.
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