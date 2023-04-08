Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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По прогнозам "Казгидромета", 8 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в Атырау, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этом городе возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям Атырау в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как отмечают синоптики, большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются осадки, в горных районах юго-востока РК дождь с переходом в снег, в северных регионах — снег, на юге, юго-востоке Казахстана пройдут дожди, в горных районах — сильные осадки. Лишь на западе, крайнем северо-западе, севере страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, в северных областях гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке — гроза, на юге и юго-востоке — град.

Днём в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь. Ночью на севере области Жетысу сохраняются заморозки 1 градус.