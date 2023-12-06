Лионель Месси стал спортсменом года по версии Time

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси стал спортсменом года по версии журнала Time, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Издание отметило роль Месси в победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также подчеркнуло, что приезд звездного футболиста в МЛС вызвал серьёзный рост популярности футбола в США.

30 октября в Париже прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" в восьмой раз по счёту получил Лионель Месси.

Летом 2023 года стало известно, что Месси, объявивший об уходе из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", переходит в команду "Интер Майами".

Клуб принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет британский футболист Дэвид Бекхэм, и выступает в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS).