Лионель Месси стал спортсменом года по версии Time
Сегодня, 01:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
99Фото: instagram.com/leomessi
Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси стал спортсменом года по версии журнала Time, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Издание отметило роль Месси в победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также подчеркнуло, что приезд звездного футболиста в МЛС вызвал серьёзный рост популярности футбола в США.
30 октября в Париже прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" в восьмой раз по счёту получил Лионель Месси.
Летом 2023 года стало известно, что Месси, объявивший об уходе из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", переходит в команду "Интер Майами".
Клуб принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет британский футболист Дэвид Бекхэм, и выступает в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS).
Самое читаемое
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Вопрос газифицикации Петропавловска поднял аким СКО
- 33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане
- Клопы и тараканы заполонят Астану – эксперт о планируемом лицензировании услуг дезинсекции
- В столице внедряют интеллектуальную систему по разгрузке дорог