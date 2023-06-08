Месси уходит из ПСЖ в клуб Дэвида Бекхэма

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Лионель Месси, на прошлой неделе объявивший об уходе из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", переходит в команду "Интер Майами", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Клуб принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет британский футболист Дэвид Бекхэм, и выступает в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS).

Как сообщил Би-би-си известный испанский футбольный комментатор Гильем Балаг, лидер сборной Аргентины намерен отклонить более выгодное предложение от саудовской команды "Аль-Хиляль". Сделка с американским клубом включает также контракты с такими брендами, как Adidas и Apple.

35-летний Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч" как лучший игрок мира, и ожидается, что он получит его снова в этом году после успеха на чемпионате мира, где сборная Аргентины стала чемпионом.



Это первый раз, когда бывшая звезда "Барселоны" будет играть в профессиональном клубе за пределами Европы.

Как сообщается, Лионель Мессии хотел остаться в Европе ещё на один сезон, но не получил привлекательных предложений. В результате у него остался выбор между "Интер Майами" и саудовским "Аль-Хиляль".

Его сильно склоняли к переезду в Саудовскую Аравию, где в других клубах уже играют Криштиану Роналду и Карим Бензема, и зарабатывал бы огромные деньги. Но в итоге Месси был соблазнён американским клубом "Интер Майами" по целому ряду причин, включая образ жизни в тёплой Флориде и сделку с крупными брендами, которая выходит за рамки футбола.