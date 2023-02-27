Ликвидировано торговое представительство Казахстана в России

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Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в Российской Федерации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz. Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан".

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее в Минторговли объяснили, почему закрывают торговое представительство в России.

"Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах. Данное решение не потребует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом", — сообщили в ведомстве.

К слову, в ноябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане торговое представительство Франции.