Токаев предложил открыть в Казахстане торговое представительство Франции

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках официального визита в Париж президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с капитанами бизнеса Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В мероприятии приняли участие руководители таких крупных компаний, как Total Energies, Orano, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, животноводческой ассоциации FICT, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Alstom, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Airbus, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и другие.

В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами. По его словам, новые вызовы открывают новые возможности. Трудные времена – это лучшее время для наведения мостов и развития партнёрских отношений.

"Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов", – заявил президент РК.

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает Казахстан сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов. Он выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата.

"Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5%, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50% (63,8 миллиардов долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около 15 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В течение следующих семи лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнёров Казахстана.

"За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана. Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду", – подчеркнул глава государства.

Наряду с этим лидер Казахстана остановился на перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что экономическое партнёрство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.