Закрытие торгового представительства РК в России объяснили в Минторговли

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Министерство торговли и интеграции Казахстана объяснило решение упразднить торговое представительство РК в России, передаёт BaigeNews.kz.

"Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах. Данное решение не потребует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Указывается, что РФ является основным торгово-экономическим партнёром Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия. На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий. На территории ВДНХ в Москве функционирует торгово-выставочный центр международного значения "Казахстан", в задачи которого входит продвижение культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

В России с учётом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.

"Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнёрскую сеть АО ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России", - пояснили в Минторговли.

Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-ноябрь 2022 года составил 23,6 миллиарда долларов, что на 6,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.