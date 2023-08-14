Легла спать в 5 утра и встала в 10 : Рыбакина раскритиковала организацию турнира в Монреале

Топовая казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о турнире WTA 1000 в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанка объяснила своё поражение в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой.

"Чувствую себя разбитой из-за расписания и всей ситуации. Я не очень довольна этим, но имеем, что имеем. Игроки мало что могут сделать, да и погода не помогла. Я получила некоторые травмы, так что будем с ними разбираться. Матч с Касаткиной до 3 утра? Это было первый раз и, надеюсь, последний. Я думаю, что это немного непрофессионально... Не могу сказать, что виноваты организаторы, но самое главное здесь - WTA. Руководство пока слабое", — цитирует заявление Рыбакиной Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Казахстанка отметила, что всё же надеется на перемены в лучшую сторону.

"Надеюсь, что-то изменится, потому что в этом году уже было много моментов, которые я пока не могу понять. Я легла спать в 5 утра, встала в 10 и уже не могла уснуть… Определённо, мне не хватило времени на восстановление, а худшее в этой ситуации то, что я говорю не об этом турнире, а о подготовке к следующим двум неделям. Было непросто концентрироваться на сегодняшнем матче, потому что в случае победы пришлось бы играть вторую встречу за день. Не могу сказать, что я сильно разочарована поражением, потому что это было ожидаемо. Я больше расстроена ситуацией в целом, потому что, опять же, в этом году такое происходит с игроками не в первый раз", — делится Рыбакина.

В конце августа Елене Рыбакиной предстоит участие в US Open, задача спортсменки — восстановиться к этому времени.

Напомним, в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале Рыбакина проиграла Самсоновой в трёх сетах — 6:1, 1:6, 2:6.

ранее на турнире Елена Рыбакина одержала победы над американками Дженнифер Брэди и Слоан Стивенс, затем обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину.

После Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после победы. Казахстанка призналась, что ей было физически тяжело играть ночью. Прошлый матч также перенесли из-за дождя. В итоге поединок длился 3,5 часа и завершился почти в 3 ночи.