Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
187Фото: ktf.kz
Четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина доиграла свой дебютный матч на турнире WTA 1000 в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса РК.
Как отметили в федерации, в матче второго круга хардового турнира в Монреале Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Дженнифер Брэйди. Игра завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу казахстанки.
Встреча прошла на центральном корте арены "ИГА Стэдиум" и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнования в Канаде Елена сыграет с еще одной американкой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).
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