"Я уничтожена": Рыбакина рассказала о матче с лучшей теннисисткой России

Четвёртая ракетка мира — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com

"Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжёлые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться", — сказала Рыбакина после матча.

Напомним, Рыбакина эпично победила Касаткину со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). Матч длился 3,5 часа и завершился почти в 3 ночи в Монреале.

За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с ещё одной россиянкой, Людмилой Самсоновой.