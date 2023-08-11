Елена Рыбакина одержала очередную победу на турнире в Монреале

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Четвертой ракетке мира Рыбакиной на этой стадии противостояла 38-й номер рейтинга WTA, чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс из США. Первый сет остался за Еленой — 6:3, во второй партии Рыбакиной потребовался медицинский тайм-аут из-за проблем с правым плечом, однако вскоре она вернулась в игру и смогла довести матч до победы — 6:3.

В четвертьфинале соперницей Рыбакиной станет 14-я ракетка мира и десятая сеяная турнира россиянка Дарья Касаткина.

Напомним, что во втором круге Елена Рыбакина не без труда переиграла американку Дженнифер Брэди, занимающую 584-ю строчку в мировом табеле о рангах — 6:7, 7:6, 6:3.