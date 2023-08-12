Елена Рыбакина победила лучшую теннисистку России

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за выход в полуфинал четвертой ракетке мира Рыбакиной противостояла сильнейшая теннисистка России 14-й номер мирового рейтинга Дарья Касаткина. В первом сете Касаткина была сильнее — 7:5, во второй партии Рыбакина сумела дважды отыграться (с 1:3 и 3:4) и взять верх со счетом 7:5. В третьем сете все решилось на тай-брейке в пользу Рыбакиной — 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила почти три с половиной часа.

Напомним, что ранее на турнире Елена Рыбакина одержала победы над американками Дженнифер Брэди и Слоан Стивенс.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA № 18), которая ранее выбила с турнира 13-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич.