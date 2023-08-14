Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале потерпела поражение в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина проиграла Самсоновой в трех сетах — 6:1, 1:6, 2:6. В финале россиянка потерпела разгромное поражение от Джессики Пегулы из США — 1:6, 0:6.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала проигрыш россиянке Людмиле Самсоновой и рассказала о тяжелых условиях на прошедшем "Мастерсе".
"Физически это был очень тяжелый матч, особенно для меня. Люда действительно хорошо сыграла. Первый сет сложился в мою пользу. Где-то я рисковала и шла за ударами. Второй сет вышел более сложным. Поднялся ветер, я потеряла концентрацию. Двойные ошибки также не пошли на пользу. После таких матчей, как мой предыдущий, нелегко возвращаться на корт, поэтому физически я чувствовала себя немного хуже", - сказала Елена Рыбакина.
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