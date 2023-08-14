Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале потерпела поражение в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.





Рыбакина проиграла Самсоновой в трех сетах — 6:1, 1:6, 2:6. В финале россиянка потерпела разгромное поражение от Джессики Пегулы из США — 1:6, 0:6.



Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала проигрыш россиянке Людмиле Самсоновой и рассказала о тяжелых условиях на прошедшем "Мастерсе".