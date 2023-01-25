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  • Легализация авто: в МВД представили промежуточные итоги кампании
ixbt.com Сегодня, 22:58
101
Сегодня, 22:58
101
Фото: ixbt.com

Легализация авто: в МВД представили промежуточные итоги кампании

В Казахстане завершился третий день кампании по легализации иностранных автомобилей. Успешно прошли процедуру 879 собственников машин, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно одобрено 13 тысяч заявлений. 879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки", - уточнили в МВД.

Ранее сообщалось о том, что спецЦОНы изменили график работы в связи с большим наплывом желающих легализовать авто.

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#легализация #авто #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:58
101
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