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Сегодня, 22:58
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101Фото: ixbt.com
Легализация авто: в МВД представили промежуточные итоги кампании
В Казахстане завершился третий день кампании по легализации иностранных автомобилей. Успешно прошли процедуру 879 собственников машин, передаёт BaigeNews.kz.
"Предварительно одобрено 13 тысяч заявлений. 879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки", - уточнили в МВД.
Ранее сообщалось о том, что спецЦОНы изменили график работы в связи с большим наплывом желающих легализовать авто.
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