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Иллюстративное фото Сегодня, 22:12
161
Сегодня, 22:12
161
Фото: Иллюстративное фото

Легализация авто: график работы СпецЦОНов изменили в Казахстане

Госкорпорация "Правительство для граждан" внесла изменения в график работы СпецЦОНов, участвующих в процессе легализации автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

ЦОНы, оказывающие данную услугу, будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00.

"По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года. Об изменениях будет сообщено дополнительно", - уточнили в госкорпорации.

Посмотреть адреса СпецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.

Напомним, процесс легализации иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года.

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#легализация #авто #ЦОН #Правительство для граждан
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:12
161
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