Ледяной дождь и гололёд: в каких регионах страны закрыты трассы

Из-за ухудшения погодных условий: дождя при минусовой температуре и гололёда, а также из-за работ по очистке проезжей части введено ограничение движения транспорта, которое действует на трёх участках автодорог республиканского значения в трёх регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области ограничено движение для всех видов транспорта на 159-238 км трассы "Алматы-Ташкент-Термез", на участке от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай).

В Актюбинской области действуеттограничение для грузового и общественного автотранспорта на 526-702 км трассы "Самара-Шымкент", от границы Западно-Казахстанской области до села Маржанбулак.

В Западно-Казахстанской области для грузового и общественного автотранспорта действует ограничение на 394-526 км трассы "Самара-Шымкент", от посёлка Жымпиты до границы с Актюбинской области.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники", — сообщили в пресс-службе.

Также дорожники предупреждают водителей Кызылординской области, где из-за пришедшего на территорию циклона, наблюдаются ледяной дождь со снегом и гололёд.

"В этой связи, настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений", — говорится в сообщении.

О сильном буране предупредили жителей Восточно-Казахстанской области ожидается сильный буран. Их также попросили не выезжать в дальние поездки.

В Туркестанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад, а в Улытау — метель и буран.

Напомним, штормовое предупреждение на 19 декабря объявлено практически во всех регионах страны.