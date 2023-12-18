Штормовое предупреждение: метель ожидается в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", 19 декабря на всей территории страны ожидается неустойчивая погода, пройдет снег, на севере, днём на северо-западе сильный снег, на юго-западе, юге, юго-востоке страны пройдут осадки, ночью и утром на юге, юго-востоке – сильные осадки: дождь, снег. По Казахстану прогнозируются метель, гололёд, порывистый ветер, на западе, юго-западе, юге и юго-востоке туман, передаёт BaigeNews.kz.

В трёх мегаполисах и 15 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 19 декабря ожидается снег, ночью сильный снег, метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, западе, в горных районах Алматинской области ожидается гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы днём ожидается гололед. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке области Улытау ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидается метель.

На севере, западе Карагандинской области и в Караганде ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается снег, на западе, юге сильный снег, метель, гололёд. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, временами порывы 23 метров в секунду.

На северо-востоке, юге Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер западный ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Атырауской области и Атырау ожидаются туман и гололёд.

Днём на западе, севере, юге области Абай ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днём на востоке Актюбинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный в центре, на севере области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидаются ночью гололёд, временами туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области низовая метель, на большей части области гололёд. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На востоке, юге области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью на востоке области, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, юге, днем на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололёд.

На востоке, юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе, в горных районах области временами 30 метров в секунду и более. Ночью и утром в горных районах области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). 19-20 декабря на юге, в горных районах области туман, гололёд, низовая метель. В Таразе туман, гололёд, 19 декабря утром и днём низовая метель. 19-20 декабря ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.